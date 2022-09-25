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跨聯盟賽／塞內加爾內戰！斑霸認證：阿巴西比較強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
裕隆隊外籍生斑霸（中）和中信特攻隊「黑豹」阿巴西今天上演塞內加爾內戰。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊外籍生斑霸（中）和中信特攻隊「黑豹」阿巴西今天上演塞內加爾內戰。圖／中華籃球協會提供

同樣來自塞內加爾，SBL裕隆納智捷隊的外籍生斑霸和T1聯盟中信特攻隊的「黑豹」阿巴西相識許久，今天在跨聯盟籃球邀請賽上演生涯首度對決，斑霸數據雖略優於阿巴西，但勝利由特攻以75：66帶走，挺進最後4強。

25歲的斑霸身高203公分，2015年來台就讀中州科技大學，當時到泰山高中打友誼賽就認識高一的阿巴西，兩人能用塞內加爾文溝通，加上目前球隊訓練相近，平時除會相約吃飯，也會約同國籍的外籍生阿拉薩、丁恩迪和聶歐瑪聚會。

今天球場碰頭，阿巴西出賽33分鐘，21投8中，包括8投僅中1的三分球，17分、12籃板、2火鍋仍是全隊最高；斑霸上場39分鐘，13投7中攻下22分、15籃板、3助攻。

年紀較長的斑霸笑說，就像「小老弟」般的阿巴西實力優於自己一些，「他比較強，我還在學習成長。」

10歲就來台的阿巴西認為兩人位置、球風都不同，無法比較。「都很強！」他透露來台7年的斑霸中文溝通其實沒問題，不過聚會時彼此仍會用母語溝通。

裕隆教頭邱大宗仍支持自家子弟兵，他笑說：「今天斑霸有壓過阿巴西。」邱大宗也鬆口，跨聯盟邀請賽「復出」的周士淵，應會繼續以球員身分參與第20季SBL，帶著年輕球員成長。

裕隆隊外籍生斑霸和中信特攻隊「黑豹」阿巴西今天上演塞內加爾內戰。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊外籍生斑霸和中信特攻隊「黑豹」阿巴西今天上演塞內加爾內戰。圖／中華籃球協會提供

阿巴西 特攻 邱大宗

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