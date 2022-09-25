跨聯盟賽／薑是老的辣！林韋翰率特攻退裕隆

T1聯盟中信特攻隊今天跨聯盟第一節就傷了主將謝亞軒，不過球隊在「黑豹」阿巴西和控衛林韋翰領軍下挺過SBL裕隆納智捷隊糾纏，以75：66拿到明天下午5點進行的4強賽門票。

謝亞軒首節才打6分鐘就拿5分，但2分46秒切入落地時傷了右膝退場，特攻雖仍以20：18領先，半場也維持47：40優勢，但裕隆第三節打出8：3攻勢，差距縮小到2分。特攻靠譚傑龍連飆外線、周承睿籃下打進，回敬8：0小高潮，差距回到兩位數，三節打完也維持62：56領先。

第四節裕隆再追到2分差，但特攻「黑豹」阿巴西連進兩球還有火鍋演出，加上林韋翰讀秒階段穩定軍心的三分球，最終中信特攻仍以75：66拿下勝利，明天下午5點將和中華培訓隊爭冠軍戰門票。

特攻教練李逸驊表示，開賽球隊狀況不錯，但謝亞軒膝蓋不適後狀況下滑，還好林韋翰挺身而出，「薑還是老的辣，韋翰跳出來接管比賽，才贏下這場艱辛的比賽。」

林韋翰SBL時期曾代表裕隆完成得分、助攻「雙20」紀錄，今天對前東家攻下14分、5籃板，他特別感謝裕隆給了有強度的對抗，自家團隊也漸入佳境。

裕隆教頭邱大宗表示，晉級8強已達成第一步目標，2個任務是盼球員打到最後一天賽程，「今天球員敢打敢拚，很寶貴的比賽，讓年輕球員得到很寶貴的經驗，很替他們開心，只是很可惜，我們太嫩了，讓我又懷念一些人。」

裕隆今天只有6人得分，斑霸22分、15籃板都是全場最高，不過他認為今天全隊打出不錯內容，「雖敗猶榮」，相信在「全台最佳教練」帶領下會繼續進步，相信新賽季SBL能高捧金盃。