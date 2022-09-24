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NBA／教頭尤多卡涉不倫整季禁賽 綠衫軍：理由充分且適當

中央社／ 波士頓23日綜合外電報導
教頭尤多卡因違反球隊紀律被禁賽一季，波士頓塞爾蒂克老闆葛羅斯貝克（右）和總管史蒂文斯（左）出面說明。 美聯社
教頭尤多卡因違反球隊紀律被禁賽一季，波士頓塞爾蒂克老闆葛羅斯貝克（右）和總管史蒂文斯（左）出面說明。 美聯社

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的老闆葛羅斯貝克今天表示，將球隊總教練尤多卡禁賽一整個球季，「有充分理由且適當」。

法新社報導，葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）和塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens） 在記者會中，並未針對尤多卡（Ime Udoka）違反球隊政策，導致被禁賽的行為做出進一步說明。

但葛羅斯貝克表示，他們是在一家獨立律師事務所長達數個月調查的結果出爐後，才做出如此懲處的決定。相關調查是在葛羅斯貝克得知有所謂「對球團造成衝擊的情況」後所展開。

葛羅斯貝克說：「我個人認為這（懲處）有充分理由且適當，有大量的調查、證據、事實支持，我同意這個決定，尤多卡也接受了。」

葛羅斯貝克以隱私為由，婉拒評論媒體相關報導。包括體育頻道ESPN、美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）和其他美國媒體，都報導烏多卡與球隊女職員有不正當男女關係，違反隊職員行為規範 。

葛羅斯貝克說：「我不會對調查做出評論，但我們發現足夠的東西能採取行動了。」他還說球團內部不會有其他人面臨懲處或譴責。

葛羅斯貝克表示，尤多卡多次違反球隊規範，選擇將他禁賽而非開除「應是正確做法」。

他說：「處理任何這類事情，其實沒有明確的守則，這真的是出於良心和直覺，我在這裡20年了，終究我得負責做出這個決定。」

「在我看來，很明顯的是需要做一些實質性的事，我們也確實做了。」

羅斯 塞爾蒂克 Brad Stevens

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