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NBA／和波爾正式談判 勇士總管：沒聽到有人想離開

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾若未能續約，將在明年夏天成為受限制自由球員。 路透社
波爾若未能續約，將在明年夏天成為受限制自由球員。 路透社

衛冕軍勇士正面臨續約難題，下賽季結束後格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）都將成為自由球員，勇士總管邁爾斯今天接受媒體採訪時表示，「好消息是沒聽到有人想離開。」但他也坦言不確定能夠留住所有人，一切都和錢有關。

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）今天接受媒體採訪，被問到提前續約的談判進度時，他表示「我們想留下所有人，我不知道是否能留住所有人，這一切都跟錢有關。」邁爾斯也透露已經和格林和威金斯的團隊溝通，另外在10月初結束東京的熱身賽後，會和波爾團隊會面，商談提前續約，這將會是雙方首次實質性談判。

勇士總管邁爾斯(左)。 美聯社
勇士總管邁爾斯(左)。 美聯社

邁爾斯也樂觀的表示：「好消息是我沒聽到有人想離開。」他也認為球隊不會那麼快地達成協議，因為要考慮到球隊的薪資空間，「有些決定可能1、2周內就會做出，有些可能要7、8個月才會做出。」

勇士受到薪資空間影響，續約球員將是很大的挑戰。「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）兩人在2023賽季的薪水分別是5192萬、4321萬已經占據大部分的薪資空間，而且格林先前也傳出想要頂薪續約，這可能是邁爾斯此次訪問語帶保留的原因。

「浪花兄弟」湯普森(左)、柯瑞(右)。 歐新社。
「浪花兄弟」湯普森(左)、柯瑞(右)。 歐新社。

邁爾斯也透露老將伊古達拉這個休賽季都在訓練館訓練，希望他能夠回歸球隊，但一切都需要交由他自己決定。

薪資 薪水 東京

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