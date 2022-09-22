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NBA／種族歧視及仇女言論惹眾怒 太陽老闆決定賣掉球隊

中央社／ 鳳凰城21日綜合外電報導
太陽老闆薩佛（Robert Sarver）決定要賣掉球隊平息眾怒。 美聯社
太陽老闆薩佛（Robert Sarver）決定要賣掉球隊平息眾怒。 美聯社

美國職籃NBA鳳凰城太陽老闆薩佛（Robert Sarver）最近因涉及種族歧視和仇女言行，被聯盟重罰1000萬美元、禁止參與活動1年。在各界撻伐下，薩佛今天表示，他將賣掉球隊。

法新社報導，在NBA上週對薩佛祭出懲處後，球星詹姆斯（LeBron James）及保羅（Chris Paul）紛紛譴責懲處不夠嚴厲。

此外，美國國家籃球協會球員工會（NBPA）執行董事特馬利歐（Tamika Tremaglio）也呼籲，應永遠禁止薩佛參與聯盟活動。

雪上加霜的是，太陽主要贊助商、線上交易支付平台 PayPal也表示，若薩佛仍涉及球隊事務，將不會與太陽續約。

對此，薩佛今天表示：「在當前無法原諒的氛圍下，事情已經很清楚，無論我曾做過什麼好事，或是仍可做出善舉，都無法蓋過我的過去行為。」

薩佛指出：「基於那些原因，我將開始為太陽及（WNBA）水星（Phoenix Mercury）尋找買家。」

NBA 詹姆斯 Chris Paul

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