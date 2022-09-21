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籃球／遭蘇奕晉重擊後腦 陳孝榕：學長看我就像看到肉

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹陳孝榕拿下全場最高的26分。圖／中華籃球協會提供
雲豹陳孝榕拿下全場最高的26分。圖／中華籃球協會提供

T1聯盟桃園雲豹隊新秀陳孝榕今天在跨聯盟邀請賽與台中太陽隊之戰，再度拿下全場最高的26分，幫助雲豹以83：74擊敗太陽收下2連勝，對於這次跨聯盟邀請賽打出不輸同梯邱子軒、谷毛唯嘉的表現，陳孝榕也透露早在選秀會時就立下了要爭搶新人王的目標。

儘管今年3月還遭遇了嚴重的腳踝扭傷，但陳孝榮仍在T1選秀會上被雲豹在首輪指名，並且在這次跨聯盟邀請賽就扛起球隊進攻重任，包括今天與太陽之戰攻下26分在內，3場比賽繳出平均21.7分、5籃板、4.3助攻的亮眼數據，表現絲毫不輸獵鷹谷毛唯嘉以及目前正代表中華培訓隊出賽的海神邱子軒。

在今天助隊收下2連勝後，雲豹總教練劉嘉發也讚賞子弟兵的表現，「他是一位非常會攻擊的球員，心臟大顆、上場也不會害怕，但除了攻擊以外我們也要把他組織能力訓練好，成為一名稱職的控球。去年後衛是我們的一大問題，今年希望能由本土球員頂起來。」

劉嘉發也透露，平時球隊總經理蘇翊傑在練球時也都會花大概40分鐘協助隊上後衛進行擋拆訓練，對於年輕後衛們幫助很大，陳孝榕也表示，現在就是心態歸零，當一塊不斷吸收的海綿：「傑哥都會親自下來教我們，確實讓我們擋拆能力有所提升，他也告訴我不要打得太急躁，要懂得閱讀防守。」

今天與太陽之戰，陳孝榕在第四節與太陽蘇奕晉卡位過程中，遭到對手出手重擊後腦杓，談到這次衝突事件，他也說：「因為我是一名菜鳥，各隊學長看到我就像是看到一塊肉，可能覺得我好欺負，不過寶哥（劉嘉發）也跟我們說，如果上場打球不兇就是被欺負，被打到當下我雖然火氣也很大，但又告訴自己不能因為個人情緒打亂球隊節奏。」 

選秀 海神 T1聯盟

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