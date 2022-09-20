NBA／被施羅德取代先發？ ESPN：湖人仍尊重衛少是前MVP

「德國軟豆」施羅德（Dennis Schroder）在歐錦賽表現優異，也讓他獲得一份底薪合約，確定在新賽季重返湖人。這筆簽約馬上讓人聯想到球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的地位受到威脅，不過根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）指出，「施羅德沒有要求先發，湖人也會給衛斯特布魯克應有的尊重。」

《ESPN》記者薛爾本在《NBA Today》的節目上討論湖人先發控衛爭奪戰，他表示：「施羅德這次沒有要求讓他打先發，湖人也沒有承諾給他先發。上次他來到洛杉磯的第一句話就是我要先發，之後事情就被搞砸了。」

施羅德曾經在2020-2021賽季開始前，被交易到湖人，並成為先發控衛。湖人曾經想提前續約施羅德，並開出4年8400萬美元的合約，但被施羅德拒絕，並在球季結束後挑戰自由市場，最終只獲得塞爾提克1年590萬美元的合約。今年球季結束後，施羅德乏人問津，不過在歐錦賽出色的表現被看見，也讓湖人開出合約，順利重返老東家的懷抱。

施羅德在歐錦賽表現出色，讓他獲得合約重返湖人。 美聯社

談到衛斯特布魯克的球隊地位，薛爾本則表示：「據我分析，湖人仍視衛少為先發，他是前MVP，他們尊重這點，當然，每個人都會為了保住飯碗而競爭位置。」