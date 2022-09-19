聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／75歲賈霸重現天勾絕技 湯普森爸：仍是銳不可擋

聯合新聞網／ 綜合報導
75歲買霸展現投籃英姿。 湯普森父親推特
75歲買霸展現投籃英姿。 湯普森父親推特

還記得1980年代NBA湖人隊「Show Time」時期嗎？包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)、庫珀(Michael Cooper)等名將，創造球隊9年內奪下五冠的光榮歷史(1980、82、85、87、88)，成就NBA史上不朽傳奇紀錄，其中賈霸更是NBA史上生涯個人累計總得分保持人，他當時的「天勾」絕技轟動一時，無人能敵。近日這些湖人老將在夏威夷辦了一場重聚活動，賈霸都感動的留言說，「這是自從我1989年退後，第一次重新在一起練球，充滿了當時回憶啊。」

其中，在練球的活動中，現勇士隊主將湯普森(Klay Thompson)的老爸(Mychal Thompson)，曾是湖人隊「Show Time」後期，並是88、89年奪冠成員，也參與了這次活動，他特別秀出賈霸重現天勾的絕技的照片，湯普森爸也寫下，「仍是銳不可擋，在75歲。」

至於魔術強森則貢獻了賈霸投籃進球的影片：

這些著名球星齊聚一堂，令不少粉絲都為之感動。

相關新聞

NBA／75歲賈霸重現天勾絕技 湯普森爸：仍是銳不可擋

還記得1980年代NBA湖人隊「Show Time」時期嗎？包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)、庫珀(Michael Cooper)等名

NBA／施羅德回鍋湖人後場滿員 媒體曝衛少可能轉替補

湖人宣佈以一年底薪迎回施羅德（Dennis Schroder），加上原先的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、貝佛利（Patrick Beverley）、納恩（Kendrick Nun

NBA／肯定維金斯、波爾、格林貢獻 勇士總管：全力續留

在8年內4度奪冠之後，勇士眼前除了朝衛冕之路邁進外，陣中人員組成和未來薪資結構也是外界關注焦點。包括維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）都要面臨續約問題，而格林（D

NBA／譴責愛德華歧視影片 賈霸籲投身志工服務

愛德華（Anthony Edwards）日前在社群發了一則發佈了一則性向歧視的影片，還用了侮辱性的詞彙評論，引發軒然大波。儘管他隨後把影片下架，並且正式道歉，然而這顯然對他的形象已經造成不小傷害。對此

NBA／米凱盧克簽部分保障合約 爭取尼克正選名單

來自烏克蘭的米凱盧克（Svi Mykhailiuk）預計將會和尼克簽下為期一年的部分保障合約，他將會尋求在訓練營和季前賽中力爭進入開季正式名單之中。 米凱盧克上季效力暴龍，一共出賽58場，平均上

NBA／傳小安戴托昆波加盟公牛 爭取雙向合約名額

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的弟弟小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）曾隨湖人奪冠，不過上個賽季之前他並沒有獲得NBA球隊簽約機會，轉而前往法國職籃發展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。