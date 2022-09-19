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NBA／75歲賈霸重現天勾絕技 湯普森爸：仍是銳不可擋
還記得1980年代NBA湖人隊「Show Time」時期嗎？包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)、庫珀(Michael Cooper)等名將，創造球隊9年內奪下五冠的光榮歷史(1980、82、85、87、88)，成就NBA史上不朽傳奇紀錄，其中賈霸更是NBA史上生涯個人累計總得分保持人，他當時的「天勾」絕技轟動一時，無人能敵。近日這些湖人老將在夏威夷辦了一場重聚活動，賈霸都感動的留言說，「這是自從我1989年退後，第一次重新在一起練球，充滿了當時回憶啊。」
First time we were all together for a practice since I retired in 1989….— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) September 16, 2022
This is how you make a memory !! pic.twitter.com/eONXTDNHWI
其中，在練球的活動中，現勇士隊主將湯普森(Klay Thompson)的老爸(Mychal Thompson)，曾是湖人隊「Show Time」後期，並是88、89年奪冠成員，也參與了這次活動，他特別秀出賈霸重現天勾的絕技的照片，湯普森爸也寫下，「仍是銳不可擋，在75歲。」
STILL an unstoppable shot… at 75… pic.twitter.com/rQ0c7dsp6a— Mychal Thompson (@champagnennuts) September 19, 2022
至於魔術強森則貢獻了賈霸投籃進球的影片：
September 16, 2022
這些著名球星齊聚一堂，令不少粉絲都為之感動。
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