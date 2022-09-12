NBA／對離開湖人保持開放態度？外媒：衛少從沒要求交易

湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一直都是近期交易傳聞的主角之一，但隨著離開季日期將近，似乎離開湖人的機率也正在縮小，雖然他在湖人迷失自我，但仍保有職業道德持續為球隊上場打拼，並不曾高喊「Trade me」賣我，可是近日卻傳出他對交易一事抱持開放態度。

據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）在節目上透露，衛少對於被交易抱持開放態度，「他沒要求過交易，但也不排斥被交易，而且有球隊想要把球權交給他，讓他變回以前的MVP的樣子。」

而近期衛斯特布魯克的死對頭貝佛利（Patrick Beverley）也在近期被交易至湖人，兩人互動也成媒體間的焦點，對此他曾在先前採訪中表示自己早想跟衛少當隊友，並且與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）感到興奮，「兩三年前就有人問過我想跟誰打球，衛斯特布魯克一定是第一人，當我還是孩子時詹姆斯還是新秀，我就認識他了，我想跟他一起打球，他是個具有領導力的球員，我真的超級興奮想看看這季我們能走多遠。」