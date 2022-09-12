足球／YAMAHA CUP開放報名 全台5地10月點燃戰火
YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽將於10月再度登場，除了延續過往廣受好評的「做自己的MVP」制度，為了提供更高品質的賽事體驗，主辦單位台灣山葉機車特別選定今年新完成的楠梓文中足球場，做為南區預賽場地，報名時間至本月20日為止，全台9到12歲小朋友都可參加。
第13屆YAMAHA CUP預賽分為5區，南區預賽（高雄）10月22、23 日在楠梓文中足球場舉行，東區預賽 （花蓮）10月29、30日於花崗山綜合田徑場舉行，中區預賽 （台中）11月5、6日於朝馬專用足球場舉行，北二區預賽（桃園）11月12、13日於青埔足球場舉行，北一區預賽 （台北）11月19、20日於迎風足球場舉行。
5區比賽結束後，全國總決賽12月10日首次在桃園青埔足球場舉行，由12支晉級球隊競爭冠軍。
本屆賽事保有「做自己的MVP」制度，鼓勵選手發揮最佳運動精神，成為同儕榜樣，將由每場比賽兩隊教練選出對手球隊1位球員成為MVP（以該隊隊員不重複領取為優先），可獲精美獎勵。
報名網址：https://bao-ming.com/eb/content/5344#25886
YAMAHA CUP官網：https://yamaha-cup.com.tw/
YAMAHA CUP粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064175011602
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言