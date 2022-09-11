中職／樂天女孩Logo第五波 25名成員全揭曉

迎接10月「辣酷甜趴」，樂天女孩首創全成員官方代表徽標啟動，今再公布第五波5位成員代表徽標，副隊長筠熹、Linda、紫庭、宋宋以及嘎琳各有屬於自己的故事。

筠熹「Yuhi」的英文名字倒過來竟然就是「熹」，果然可以代表活潑、表情多變的副隊長；Linda這個的Logo代表琳蛋古靈精怪，擁有彷佛可愛小惡魔的角，總是要跟你交換禮物，你拒絕得了小惡魔Linda嗎？

美聲精靈紫庭「CHLOE」的美聲透過麥克風傳遞，徽標中怎麼少得了麥克風傳愛？宋宋好喜歡恐龍，這個小暴龍徽標是SONG、背號6和「宋」六個字組合而成，還不快把宋宋龍養起來？嗄琳的身材皎好，小時候常幻想自己是美麗的美人魚，Galin巧思的美人魚Logo讓嘎琳為你實現夢想。

目前25位女孩專屬徽標已全公布，辣酷甜趴之前兩位女團長Rina、壯壯徽標也將登場，辣酷甜趴周邊商品（含女團長）都將全面延伸成員個人徽標商品。