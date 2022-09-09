NBA／從落選到勇士奪冠功臣 小裴頓：父親曾說我打得很爛
裴頓二世（Gary Payton II）如同他鼎鼎大名的父親「手套」裴頓，以出色的防守立足聯盟。從落選到今年隨著勇士拿到冠軍，他藉由防守端驚人的表現打破人們對他的質疑，也讓他從拓荒者隊掙得1份3年2800萬美元的合約。不過近期他透露，父親從很久以前就質疑他的籃球能力。
裴頓二世說，「高中時沒有特別專注在籃球，而是嘗試各式各樣的運動。」某年夏天他的父親甚至對他說，「你籃球打得很爛，去找工作或申請獎學金，我不會幫你繳學費。」
裴頓二世回憶奪冠當下，「計時器響起時，我鬆了一口氣，肩上的重擔都不見了。我被裁掉過、爸爸說過我籃球打得很爛，我的教練都說我不會投籃，不適合待在NBA。」
談到為什麼離開勇士，裴頓二世表示，「我很想繼續為勇士效力，但讓他選擇轉戰拓荒者的原因很單純，就是為了更好的薪資，一切都是在商言商，我必須拿到這筆錢。」
裴頓二世的生涯在公鹿起步，後續輾轉湖人、巫師，接著來到勇士。他在勇士的第二年成績大爆發，雖然三分總是被放空，命中率也只是普通的3成58，但憑藉強大的防守能力和能量，替勇士守住第一線。此外他在總冠軍賽第5場面對賽爾提克，板凳出發砍下17分，成為勇士奪冠功臣，讓他在這個夏天從拓荒者手中拿下3年2800萬美元的合約。
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