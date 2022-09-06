NBA／希臘怪物膝蓋不適 歐錦賽掛傷兵

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝蓋不適休兵，不影響希臘隊的歐錦賽晉級目標，團隊在控衛史洛卡斯（Kostas Sloukas）21分領軍下以93：77擊敗英國隊，在C組維持完美勝率。

希臘教練伊圖迪斯（Dimitris Itoudis）表示，安戴托昆波是因膝蓋有些不舒服，問題並不大，「我們不想冒任何風險，所以我們決定讓他休兵一天。」他也提到，「希臘怪物」沒有問題，下戰就會上場。

歐錦賽共分4組，分組前4晉級16強單淘汰賽，打下3連勝的希臘已經確定晉級，分組後兩戰分別是台灣時間今天晚上11點出戰烏克蘭，後天晚上11點碰愛沙尼亞，尋求分組龍頭的最佳籤位。

英國第三節一度追到52：53，但希臘回敬一波18：8攻勢，三節打完仍握有71：60領先，第四節領先更一度達20分，最終仍以兩位數差距迎接3連勝。