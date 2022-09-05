籃球／星勢力宣戰籃球場 秀顏值也秀球技

新世代男星不僅顏值好，更要秀球技！5日「Champion Star 星光籃球隊抗賽」行前記者會上，演員賀軍翔與原子少年金雲、蔡承佑等新世代男星一字排開，身上黑色T恤有著大大的老鷹，組成「黑鷹隊」，氣勢十足。對手「白鯊隊」由知名球星田壘代表喊話，黑白兩各據舞台一方，龍爭虎鬥的氣勢隱隱顯露。

賀軍翔擔任黑鷹隊長

「Champion Star 星光籃球隊抗賽」10月15日將於小巨蛋舉辦，集結熱愛籃球的藝人與職業球員同場較勁，黑鷹隊由賀軍翔擔任隊長，成員包括原子少年金雲、蔡承佑與新生代演員張庭瑚、王品澔；白鯊隊則是由田壘帶隊，隊友更是星光雲集，包括王陽明、陳昊森、傅孟柏與鄭人碩等知名男星。

主持人於現場表示，此次籃球賽採用NBA賽制，比賽時間長達48分鐘。黑鷹隊隊長賀軍翔說，比賽時間對我來說「有點長」，笑著說「會透過不斷輪轉的方式來對抗白鯊隊」。他看了看自己身旁的隊友說，我們隊的優勢就比較多年輕的隊友。

白鯊隊長田壘

主持人再問到白鯊隊的優勢時，白鯊隊隊長田壘看了看背板上自己的隊員後，逗趣的說，「我們隊確實沒有那麼年輕，但應該有著相當豐富的經驗」。

後續，張庭瑚被主持人問到打球風格時，賀軍翔在一旁喊道，「只怕你不傳球」，張庭瑚馬上笑著說，「我哪有這樣」。田壘更在一旁緩頰說，「（不傳球是）自信啦、自信啦。」

推動偏鄉籃球

本次更邀請到知名籃球教練鄭志龍「龍哥」擔任白鯊隊的隊長，他於現場致詞說，看到許多熱愛籃球的民眾在支持這項運動，許多職籃聯盟更相繼成立，「感覺這運動在走上坡」，更盼藉此讓大家看到運動的好處。

賀軍翔更透露，當天比賽中場，更會宣布「有你在真好」偏鄉籃球推動計畫，預計在未來一年中，透過實際行動與陪伴，將籃球的熱愛推廣給偏鄉青少年，更會邀請多位偏鄉青年一同來觀賞比賽。

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