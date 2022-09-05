籃球／不用猜了！林書豪宣布加入大陸廣州龍獅與陳盈駿成隊友

「哈佛小子」林書豪和CBA北京首鋼隊「分手」後，下一步傳得沸沸揚揚，今天下午林書豪親自在個人社群宣布，將續留CBA，加入廣州龍獅隊。

我國旅外好手陳盈駿從2017年加入CBA就一直效力廣州，林書豪今天正式宣告加入龍獅，新賽季將成「台灣隊長」隊友。

林書豪曾多次透露想和弟弟林書緯同隊，台灣去年開始有兩個職業聯盟，台灣球隊也成林書豪可能的落腳處，不過今天林書豪已親自宣布新東家，他除在Instagram用英文寫下「旅程繼續」，微博上也寫下長文告白。

「打了13年的職業籃球，我覺得得任何一個時刻或赛季都不是理所當然。我的夢想一直都一樣——在我有機會參與的最高水平比赛裡给出自己最佳的表現，並且用我很幸運的從籃球得到的資源為其他人創造追求夢想的機會。而這個赛季，我很興奮重新加入 CBA。」林書豪寫道。

「哈佛小子」也分享，上個賽季確診新冠肺炎被隔離3個月，精神和身體上的影響很難立刻克服，但仍感謝北京球團、教練、隊友還有熱情球迷，接續將和廣州龍獅繼續新旅程，「我迫不及待地想和我所有的隊友和教練一起努力。廣州，謝謝你给我這個機會。我會盡我所能為這支球隊做出貢獻。」

林書豪最後也感謝球迷一路的支持，並預告新賽季相會，「我不知道這條路最终會走向哪裡，但我希望我能永遠是努力和心存感恩的好榜樣。我們很快就在球場上見！」