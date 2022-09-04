NBA／糗！ 西蒙斯在自家主場看美網卻被噓爆

美國網壇傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）宣布美網後高掛球鞋，退休宣言一出讓她每次出賽都有爆滿球迷，其中不乏各界明星，NBA球星西蒙斯（Ben Simmons）就是昨天小威第三輪比賽座上賓，但上季轉戰籃網隊的西蒙斯卻沒得到「地主優勢」，反而收到噓聲招待。

小威昨天和澳洲湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）在中央球場碰頭，西蒙斯也在現場見證，身影被鏡頭捕捉後投放到艾許球場（Arthur Ashe Stadium）大螢幕上，不料他的微笑伴隨著卻是清晰可聞的噓聲。

戴著圓形墨鏡的西蒙斯，聽到NBA球場熟悉的倒喝采聲，表情沒太大變化，仍是掛著微笑。

3度入選NBA全明星賽的西蒙斯，生涯前4個球季都效力76人隊，上季轉戰籃網隊，但因背傷問題整季都沒上陣。曾獲得2018年NBA最佳新秀的西蒙斯日前曾表是，準備回到球場為籃網效力，屆時和球隊雙星杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）會有什麼化學效應成焦點。