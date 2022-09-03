T1聯盟／跨聯盟賽英熊10人參戰 曹薰襄減重6公斤應戰

跨聯盟籃球邀請賽即將於17日開打，T1聯盟傳統強權台灣啤酒英熊由一哥蔣淯安領軍強勢參戰，總教練楊志豪說表示，球隊合練僅三周，團隊整合將是關鍵，寄望透過以賽代訓，加速磨合，一場比一場更進步，目標依舊瞄準聯盟新球季。

純本土應戰，英熊雖然陣中國手如雲，但人手稍嫌不足，即使從SBL台啤籃球隊借調豐正凱助拳，依舊僅有10位可用之兵，對球員體能將是考驗，楊志豪坦言：「跨聯盟邀請賽密集的賽程，對我們球員的體能確實是一大負擔，加上部分球員剛從傷病恢復，體能還未調上來，但我們還是會全力拼戰，爭取最好成績。」

英熊於今年選秀會選進的兩位重磅新秀「台藝戰神」曹薰襄、「旅日好手」呂蔡瑜倫也將在跨聯盟邀請賽開箱登場，兩人都已蓄勢待發，期望能大展身手，為職籃新人球季站穩腳步。

面對即將到來的跨聯盟邀請賽，曹薰襄即將首披英熊戰袍亮相，他興奮地說：「很開心，因為可以對上其他聯盟的球隊，甚至可能會碰上自己大學的同儕，希望我替補上場，可以掌握好節奏，並且從防守為球隊帶來能量，全力幫助球隊前進4強，進而爭取1、2名。」

為了在跨聯盟邀請賽打出佳績，曹薰襄近一個月已成功減重6公斤，以更精壯的體格出征，被外界看好成為「蔣淯安接班人」，曹薰襄透露已從蔣淯安身上學到不少東西：「無論是他在場上的態度、自我的要求和體態的控制，這都讓我學到很多，也讓我更有信心在跨聯盟邀請賽打出自己的球風。」

不同於新人隊友曹薰襄，呂蔡瑜倫在跨聯盟邀請賽將代表SBL台啤籃球隊出賽，但他不以為意：「教練希望我在台啤可以得到更多的上場時間，讓我更容易適應職業的強度。」

為求在職籃生存，呂蔡瑜倫逐步轉型到三號位，厚實的體格加上苦練的外線，朝小前鋒的目標更進一步，而英熊兩大射手黃鎮和黃聰翰便是他最佳範本，呂蔡瑜倫說：「兩位學長不愧都是國手等級，每次守到他們的時候，發現他們的穩定度真的都很好，出手都很有自信。」