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籃球／跨聯盟邀請賽17日開打 門票盈餘分潤給12隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日在台北和平籃球館登場。圖為P聯盟的PLG RISING STARS隊。 中央社
跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日在台北和平籃球館登場。圖為P聯盟的PLG RISING STARS隊。 中央社

2022年跨聯盟籃球邀請賽今天召開領隊會議暨第三次籌備會，確認大會轉播單位由愛爾達體育台及緯來體育台進行賽事直播服務，12支參賽球隊17日起將在台北和平籃球館展開為期11天比賽。

經過連日來的洽談，本次跨聯盟邀請賽轉播單位確定由愛爾達體育台提供全部場次直播，緯來體育台提供每日下午5點及7點兩場賽事直播，此外本次比賽也會在網路、新媒體等頻道播出，讓喜歡籃球的球迷朋友可以透過各種方式欣賞精彩賽事。

今天會中提出賽事分潤模式獲得各隊通過，門票收入盈餘將分潤給12支參賽球隊，另將提撥門票收入百分之10捐助公益，愛爾麗醫美集團將加碼捐款與本會一同做公益，並提供冠、亞、季軍獎金與大會MVP獎金鼓勵球隊全力表現，爭取最佳成績，另外大會也提供最佳五人以及數據個人獎項給予球員獎勵，並增設金哨獎三名，讓參與跨聯盟交流的裁判們也獲得肯定。

2022年跨聯盟籃球邀請賽門票資訊也在今天會議中確定，二樓席區每張票價300元、一樓對號席區每張票價500元、場邊席每張票價1000元，門票預售作業預定於12日中午12時起開放購票，球迷可至年代售票系統各端點及各大便利超商購票通路購買。

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