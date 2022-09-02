NBA／尼克搶米契爾意外出局！ESPN透露交易破局細節

爵士隊在今日宣布將3屆明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）交易至騎士隊。日前最被看好得到米契爾的尼克隊卻意外出局。《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）撰文透露雙方交易談判的過程。

沃納羅斯基的報導指出，尼克起初報價是包含巴瑞特（RJ Barrett）、托平（Obi Toppin）、羅賓森（Mitchell Robinson）和3個不受保護的首輪選秀權，但爵士隊拒絕這份交易包裹，而尼克隨後也決定先和羅賓森以4年6000萬美元續約。

兩隊之後不斷在交易籌碼上討價還價，尼克不願意送出葛萊姆斯（Quentin Grimes），雙方提議用奎克利（Immanuel Quickley）代替，不過爵士還想要3個不受保護的首輪選秀權，尼克則希望這3個選秀籤有前5順位保護權。

這項交易案也曾涉及到第三方，因為爵士不想承擔佛尼爾（Evan Fournier）所剩下的2年3700萬美元合約。所以尼克打算將他和首輪選秀籤等籌碼送往第三方球隊換來到期合約。

雙方始終在交易籌碼上沒有共識，加上巴瑞特又以4年1.2億美元與尼克續約，導致這筆交易談判再度告吹，雖然尼克還是想追求米契爾，但爵士已經轉往和騎士進行談判，最終也順利完成交易。