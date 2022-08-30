NBA／明年狀元已定？多隊新賽季恐「擺爛」搶法國18歲小將

法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）早被認定已經預約2023年NBA選秀狀元，美媒各家體育平台日前模擬明年選秀，無不選溫班亞瑪為首輪第一順位。

現年18歲的溫班亞瑪有7呎3寸的身高和7呎9寸的臂展，外界認為他人高手長的身形和戈貝爾（Rudy Gobert）相當雷同，但他同時又具有戈貝爾缺乏的機動力、外線和策應，因此也有人認為他的模板更近於杜蘭特（Kevin Durant）。

目前已有多支球隊為了在明年選秀會上搶到他，新球季尚未開打就有開啟「擺爛」模式的打算了，如魔術、溜馬、火箭、馬刺和雷霆等球隊，隨著球季展開，預計會有更多球隊加入這個「擺爛」行列。

溫班亞瑪現在為法甲艾斯維爾俱樂部（ASVEL）的一員，老闆就是退休馬刺球星帕克（Tony Parker），帕克先前也透露希望圍繞溫班亞瑪打造球隊，上季溫班亞瑪繳出16分、8.9籃板、3.6阻攻和1.2抄截的成績，也被譽為Luka Doncic之後最具有天賦的歐洲天才。