聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／明年狀元已定？多隊新賽季恐「擺爛」搶法國18歲小將

聯合新聞網／ 綜合報導
法國長人溫班亞瑪是NBA2023年選秀狀元熱門。 維基百科CC2.0授權
法國長人溫班亞瑪是NBA2023年選秀狀元熱門。 維基百科CC2.0授權

法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）早被認定已經預約2023年NBA選秀狀元，美媒各家體育平台日前模擬明年選秀，無不選溫班亞瑪為首輪第一順位。

現年18歲的溫班亞瑪有7呎3寸的身高和7呎9寸的臂展，外界認為他人高手長的身形和戈貝爾（Rudy Gobert）相當雷同，但他同時又具有戈貝爾缺乏的機動力、外線和策應，因此也有人認為他的模板更近於杜蘭特（Kevin Durant）。

目前已有多支球隊為了在明年選秀會上搶到他，新球季尚未開打就有開啟「擺爛」模式的打算了，如魔術、溜馬、火箭、馬刺和雷霆等球隊，隨著球季展開，預計會有更多球隊加入這個「擺爛」行列。

溫班亞瑪現在為法甲艾斯維爾俱樂部（ASVEL）的一員，老闆就是退休馬刺球星帕克（Tony Parker），帕克先前也透露希望圍繞溫班亞瑪打造球隊，上季溫班亞瑪繳出16分、8.9籃板、3.6阻攻和1.2抄截的成績，也被譽為Luka Doncic之後最具有天賦的歐洲天才。

法國 火箭 體育

相關新聞

NBA／明年狀元已定？多隊新賽季恐「擺爛」搶法國18歲小將

法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）早被認定已經預約2023年NBA選秀狀元，美媒各家體育平台日前模擬明年選秀，無不選溫班亞瑪為首輪第一順位。 現年18歲的溫班亞瑪有7呎3寸的

NBA／國王G聯盟超正助理總管三分球吸睛 竟是老闆女兒

國王已經16年無季後賽可打，已經是NBA聯盟史上最慘紀錄，近日國王終於有戰績爛以外的新聞，老闆拉納戴夫(Vivek Ranadivé)超正女兒安嘉莉（Anjali）日前在個人Instagram上發出一

NBA／虎父無犬女！羅德曼女兒獲女足最高薪

今年5月滿20歲的美國女足新星崔妮蒂（Trinity Rodman）來自運動世家，爸爸正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（...

NBA／暫擱置米契爾交易談判 傳尼克決議先續約巴瑞特

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今（30）日報導，尼克與前鋒巴瑞特（RJ Barrett）達提前續約協議，談妥價碼最高可達4年1億2000萬。 巴瑞特也成為20

NBA／指安戴托昆波球技進步有限 亞瑞納斯：同樣弱點還在

先前在自己擔任主持的節目上，訪問知名助教漢迪（Phil Handy），聊到真正巨星跟球星差距，亞瑞納斯（Gilbert Arenas）暗指，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不懂

NBA／續留巫師眾人意外 比爾享受逆境：忠誠讓奪冠更甜美

比爾（Bradley Beal）今夏成為自由球員，不過選擇與巫師簽下5年2.51億美元合約，續留這支10年選秀會上挑中自己的隊伍，他近期受訪就坦言自己決定確實讓不少人覺得意外。 「人們總用異樣眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。