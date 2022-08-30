NBA／國王G聯盟超正助理總管三分球吸睛 竟是老闆女兒

國王已經16年無季後賽可打，已經是NBA聯盟史上最慘紀錄，近日國王終於有戰績爛以外的新聞，老闆拉納戴夫(Vivek Ranadivé)超正女兒安嘉莉（Anjali）日前在個人Instagram上發出一段三分球投籃的影片。

她的貼文發布了一張抱著籃球坐在球場的照片，第二則的影片中她先是在三分線外運球幾下，然後直接出手命中籃框，投了一記三分球，並搭配到「倒計時的日子」的文案。

安嘉莉目前29歲，過去無籃球背景，畢業於加州大學柏克萊分校。這位「學霸美女」現在是國王G聯盟球隊Stockton Kings的助理總管，開始學習管理球隊，為未來接班做準備。

外型亮麗的她，有印度血統，也曾有演藝歌唱經驗，還曾經在國王的比賽中，直接下場演出。