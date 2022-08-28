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NBA／威廉森推品牌代言新鞋 盲劍客廣告創意網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森新鞋廣告，矇眼運球。 擷圖自威廉森IG
威廉森新鞋廣告，矇眼運球。 擷圖自威廉森IG

22歲鵜鶘狀元大前鋒威廉森（Zion Williamson）日前傳出確定在明年球季復出，而近日他也在個人IG上發佈廣告影片，廣告中他先是矇眼進行運球過人，類似是「盲劍客」一樣，後來也在水下進行運動，廣告引起熱烈討論。

威廉森在2019年以狀元之姿加盟紐奧良鵜鶘隊，但一直被右腳傷勢所困擾，未能健康出賽完整賽季，儘管因此受到質疑，鵜鶘仍端上5年1.93億美（約58億台幣）大約，讓這位狀元郎明年球季備受關注及期待。

外媒認為，即將迎來生涯第四個球季的威廉森，今年勢必要拿出好表現證明自己，2020-21賽季威廉森出賽61場，場均能貢獻27分、拿下7.2籃板和傳出3.7個助攻。希望下個賽季能將健康復出的他，打出狀元身價。

這是喬丹牌為威廉森推出的Jordan Zion 2代言鞋款，該品牌自2019年簽下5年7500萬美元的贊助合約。

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