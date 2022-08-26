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NBA／「迫不及待看衛少爆發」 詹皇發文力挺貝佛利也同意
湖人去年被視為奪冠大熱門，卻連附加賽都未打入就慘遭淘汰，外界普遍將將矛頭指向衛斯特布魯克（Russell Westbrook），不過詹姆斯（LeBron James）今在推特發文力挺隊友，表示「迫不及待看他爆發！」
衛斯特布魯克去年被交易至湖人，與詹皇、戴維斯（Anthony Davis）共組「三巨頭」，然而最終並未擦撞出預期的火花，季後也不少消息指出籃網和湖人有意要讓兩隊後衛厄文（Kyrie Irving）、衛斯特布魯克互換東家，不過厄文已經確定續留籃網，意味著衛少下季留在湖人的可能性很高。
日前詹姆斯的好友CuffsTheLegend不久前在推特發文寫道：「不管你覺得上賽季如何，那些對衛斯特布魯克的不敬和攻擊都已經過時了，有些人真的過好自己的生活就好。」這段話隨即得到詹皇回應，「我已經等不及看他爆發了！」
值得注意的是，剛被交易到湖人的貝佛利(Patrick Beverley)竟然也接續詹姆斯的留言寫下「我也這麼認為。」由於貝佛利和衛斯特布魯克之間的過節早已不是傳聞，這次貝佛利竟會如此迅速挺衛少也讓外界相當吃驚。
the Westbrook disrespect and vitriol is still corny regardless of how you feel about last season. Some people gotta get a life man— 73-9 and THEY LIED (@CuffsTheLegend) 2022年8月25日
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