NBA／KD續留籃網 塞爾蒂克總裁鬆口氣、布朗也安心了

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的賣我風波在今天告一段落後，不僅籃網球團鬆了一口氣，過去一段時間頻頻與杜蘭特交易案扯上邊的塞爾蒂克也總算能放下心中大石，籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在今天受訪時就強調，儘管過去一段時間紛紛擾擾不斷，但現在很開心能夠跟這支球隊繼續前進。

塞爾蒂克在日前傳出向籃網提出交易杜蘭特的報價，願意提供以布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）等人為籌碼的包裹與籃網交易，不過遲遲未得到籃網的正面答覆，這也讓今夏已經有所補強的塞爾蒂克陣容狀態變得懸而未決。

KD交易案落幕，塞爾蒂克總裁史蒂文斯也鬆了一口氣。 美聯社

不過在今天杜蘭特確定將留在籃網後，塞爾蒂克總裁史蒂文斯說：「我很高興能與我們的團隊一起前進了，這才是我們過去一段時間最關注的焦點。大家總說過去一段時間有很多傳聞，但這些都不是來自於我們，我們的前線始終保持安靜。」

史蒂文斯強調，球隊在今夏補進波格登（Malcolm Brogdon）等人後，團隊狀態其實相當好，儘管布朗隨後就捲入交易傳聞中，但他也始終與布朗保持著聯繫，「他正在經歷一切，這些雜音已經在他身邊很長一段時間，我希望他能忽略這些，並清楚什麼對他才是最重要的，同時也能夠與相關人員進行坦誠的溝通，而最後我們都做到了，並且從一開始就抱持著開放的心態。上周我還與布朗在洛杉磯坐下來聊聊，他看起來狀況很好，且很快就會回到波士頓。」