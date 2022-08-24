NBA／賣我風波雷聲大雨點小 爭冠機會是KD留隊主因

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的「賣我」風波，在球團總經理馬克斯（Sean Marks）今天發出雙方將繼續維持合作關係的聲明後正式告一段落，對於杜蘭特的出走最終是雷聲大雨點小，美國媒體也直言，「爭冠機會」仍是杜蘭特選擇留在籃網的最大因素。

杜蘭特在今年季後向球團高喊「賣我」後，還一度傳出向老闆蔡崇信逼宮，要求他在自己與總經理馬克斯、總教練奈許（Steve Nash）間做選擇，最終蔡崇信卻公開力挺制服組，加上籃網也未得到其他球隊提供的滿意報價，讓杜蘭特的交易案遲遲未有進展。

不過今天馬克思透過聲明表示，自己與奈許、蔡崇信、吳明華、杜蘭特和他的經紀人在洛杉磯會面後，雙方已經決定繼續維持合作關係，並期望為布魯克林帶回冠軍，等同於宣告杜蘭特的賣我鬧劇正式落幕。

而《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在今天也針對杜蘭特的事件作出分析，直言杜蘭特留隊的最大原因仍是考慮到「爭冠機會」，加上籃網球團也深知已經無法得到更好的交易報價，才會讓雙方決定坐下來談，「這次的會面可說是姍姍來遲，他們早該在球季結束時就這樣做，不過有做總比沒有好，接下來就可以好好觀察他們間如何修復關係。」

查拉尼亞指出，籃網在這次的杜蘭特交易中獅子大開口，讓各隊想換取杜蘭特都必須賠上目前的核心，甚至是掏空整個主力陣容，在這樣的前提下，杜蘭特即使透過交易也將無法前往一支比現在籃網更具有奪冠機會的隊伍，才讓他對於交易死心。