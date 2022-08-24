NBA／與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了！

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
杜蘭特將續留籃網，交易大戲劃下句點。（美聯社）
杜蘭特將續留籃網，交易大戲劃下句點。（美聯社）

美國職籃NBA布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式劃下句點。

根據馬克斯（Sean Marks）發表的聲明：「奈許（Steve Nash）、我以及老闆蔡崇信（Joe Tsai）、吳明華（Clara Wu Tsai），昨天在洛杉磯和杜蘭特（Kevin Durant）及其經紀人克萊曼（Rich Kleiman）會面。」

「我們同意繼續維持夥伴關係。我們將把注意力放在籃球，將共同目標放在心上：建立一支永續的球隊，把冠軍獎盃捧回布魯克林（Brooklyn）。」

馬克斯的聲明未具體說明杜蘭特為何改變心意。

杜蘭特最初曾要求球隊在6月30日將他交易出去，本月初更對籃網下達最後通牒，要求籃網在他或總教練奈許和總經理馬克斯之間做出選擇。

根據美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，杜蘭特6日在英國倫敦與蔡崇信會面時表示，只要奈許和馬克斯留任，他就不會待在球隊。杜蘭特強調上個賽季籃網在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃出局後，他對球團方向缺乏信心。

不過現在看起來，奈許和馬克斯都將保住寶座，杜蘭特也會繼續待在籃網。

杜蘭特2021年8月與籃網續約4年，金額達1.98億美元（約新台幣59.78億元）。這位拿過兩屆NBA總冠軍和2014年NBA最有價值球員（MVP）的33歲明星前鋒，準備在10月即將到來的2022-23賽季，繼續為籃網奮戰。

籃網上季只交出差強人意的44勝38敗戰績，季中風波不斷，先是把哈登（James Harden）交易到費城76人，還看著厄文（Kyrie Irving）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種問題缺席大部分賽季。

不過杜蘭特在上個賽季55場比賽中，平均仍有29.9分、7.4籃板和6.4助攻的頂尖水準表現。

籃網 杜蘭特 蔡崇信

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