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NBA／現役球員之冠！ 海斯倫平均每分鐘狂賺45267美元

NBA台灣／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
42歲的海斯倫在近7個賽季只打了95場比賽，擔任球隊精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻，這也使得他的每分鐘平均薪資高居現役球員之冠。 美聯社
42歲的海斯倫在近7個賽季只打了95場比賽，擔任球隊精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻，這也使得他的每分鐘平均薪資高居現役球員之冠。 美聯社

42歲的海斯倫（Udonis Haslem）決定回歸熱火，開啟生涯第20個賽季，儘管續航紀錄傲人，但實際上海斯倫在最近7個賽季一共只打了95場比賽，可說是球隊精神領袖的意義遠大於實質場上貢獻。

據統計，聯盟史上只有一位球員在連續7個賽季中每年都有出賽但累積場次比海斯倫還要低，那就是李文斯頓（Shaun Livingston）。

李文斯頓是在1996年選秀會上以第二輪42順位加入火箭，生涯陸續待過老鷹、太陽、勇士、超音速、黃蜂、快艇、爵士、公牛等隊，他在2000-01年賽季至2006-07年賽季期間，連續7年一共只出賽了47場。而李文斯頓在聯盟打滾11年，累積也才打了203場比賽。

此外，根據美國媒體《HoopsHype》的統計，海斯倫近5個賽季一共領到1070萬美元的薪資，換算下來，他出賽每一分鐘可以賺到45267美元，贏過沃爾（John Wall）的42346美元，居所有現役球員之冠。

排在兩人之後，雷納德（Kawhi Leonard）每分鐘賺25285美元，柯瑞（Stephen Curry）每分鐘賺23766美元，湯普森（Klay Thompson）每分鐘賺23430美元。和海斯倫不同的是，這4位球星都曾因傷面臨長時間休兵。

另外值得一提的是，海斯倫將成為史上第3位能為母隊至少效力20個賽季的球員，前兩人分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）的21個賽季，以及布萊恩（Kobe Bryant）的20個賽季。

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