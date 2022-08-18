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NBA／2年9710萬美元湖人續約 詹姆斯生涯薪資超越KD紀錄

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導
詹姆斯與湖人續約2年，生涯合約保障總金額將來到5.32億美元，超越杜蘭特寫下的紀錄。 美聯社
詹姆斯與湖人續約2年，生涯合約保障總金額將來到5.32億美元，超越杜蘭特寫下的紀錄。 美聯社

多家媒體今天報導，美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）同意以2年9710萬美元（約新台幣29億1080萬元）價碼，與東家洛杉磯湖人續約。

根據ESPN與美國運動新聞網站「運動員」（TheAthletic）報導，這紙合約包含2024-2025年球季的球員選擇權，屆時詹姆斯可望看到現年17歲的兒子布朗尼（Bronny）加入NBA。

4度摘下總冠軍並4次當選最有價值球員的詹姆斯，生涯合約保障總金額將來到5.32億美元，超越杜蘭特（Kevin Durant）寫下的紀錄。

詹姆斯下個球季將進入原合約最後1年，由於他12月就將年滿38，礙於規定，只能續約2年。

湖人上季戰績33勝49敗，並未打進季後賽，詹姆斯因傷所擾，只打了56場比賽，但仍交出場均30.3分、8.2個籃板和6.2次助攻的表現。

詹姆斯 湖人 NBA

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