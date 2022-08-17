籃球／為國拚佳績 史魯齊重拾老本行、邱翊安要做自己

U18中華男籃將在明天啟程伊朗備戰亞洲青年錦標賽，這次在陣中扮演前後場重要角色的健行科大史魯齊、松山高中邱翊安，也為了球隊所需作出改變，其中逐漸轉型到3、4號位的史魯齊將重回禁區討生活，邱翊安則被期待能釋放進攻火力。

今年從能仁家商畢業後前往健行科大就讀的史魯齊，升上大學後持續進行轉型，目前在健行陣中大多被安排在大前鋒位置進行訓練，不過這次加入U18中華隊，史魯齊也在教練團的要求下決定重拾老本行幫助球隊，努力「往裡打」。

史魯齊透露，在這次U18陣中自己與張俊生是年紀最大的球員，必須要扛起更多責任，談到這次賽事必須回到過去最熟悉的中鋒位置，他也說：「我剛來這裡的時候就是從外線打起，結果效果不是很好，教練也告訴我就是把我選來當中鋒，要把過去的武器拿出來。」

至於松山後衛邱翊安這次也被賦予與南山徐得祈擔任雙控球的責任，不過總教練吳俊雄也期待邱翊安能夠展現進攻火力，而國中時期就展現優異進攻技巧的「超級安」邱翊安也直言，這次來到U18國家隊也希望能「作自己」。