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NBA／格林婚禮充斥大麻 網友驚呆：為何別的球員卻要被關？

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)與妻子蕾妮婚禮出現大量大麻。 路透
格林(左)與妻子蕾妮婚禮出現大量大麻。 路透

NBA上季總冠軍勇士隊格林，於上周末為妻子蕾妮（Hazel Renee）補辦正式婚禮，場面冠蓋雲集，除隊友柯瑞（Stephen Curry）外，包括詹姆斯（LeBron James）、泰托姆（Jayson Tatum）等不少NBA球星都出席了，原本是慶祝的場合，不過，卻出現驚人的一幕令網友都驚呆了，就是現場充斥大量大麻，從畫面來看應該是捲大麻的服務。

對比日前黃蜂長人哈瑞爾（Montrezl Harrell）因開車遭攔檢持有大麻，恐被判最高5年刑罰；前NBA球員薛姆波特（Iman Shumpert）涉嫌持有大麻，在德州達拉斯沃斯堡國際機場被捕，最高面臨2年有期徒刑和1萬美元罰鍰。以及攜帶大麻製品仍在俄羅斯回不了家的WNBA球星格琳娜（Brittney Griner），格林此一囂張舉動引發不少討論。

確實，格林婚禮舉辦所在的加州，在美國是屬於合法使用大麻的州之一，而哈瑞爾則被補的肯塔基及查獲薛姆波特的德州，大麻仍屬非法，不過，就整體NBA來說，不會針對球員使用大麻做檢測，因此傳出多名球員都是大麻愛好者，其中最著名就是杜蘭特(Kevin Durant)。

目前包括奧運、世錦賽均禁止參賽球員使用大麻，從格林婚禮出現大量大麻來看，也表示他支持大麻的態度。

大麻 婚禮 德州 俄羅斯

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