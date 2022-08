NBA／柯瑞比賽咬牙套成習慣動作 牙醫：對小孩是不良示範

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)在場上打球時習慣咬牙套,不過有美國醫生指出,該行為不但會讓牙套的保護效果降低,對小孩來說還是不良示範。

運動場上的明星,有很多動作都會受到小孩的模仿,先前柯瑞就發明了「晚安」動作,在美國形成一股風潮,結果各種模仿動作出籠,曾有小孩子在打球時就直接睡在場上,就是模仿柯瑞,一度被詹姆斯(LeBron James)怪罪是柯瑞的問題。然而其實柯瑞最被人家詬病的動作,是場上習慣性咬牙套,只要場上中斷時間,他就會吐出牙套咬著或是拿在手上,果然就有美國牙醫跳出來,說這舉動真的很不衛生,給小孩帶來不良示範。

Lil man took the “Night. Night.” celly to a new level 😴🛌😂 @StephenCurry30 pic.twitter.com/caqjGeLsiW