NBA／柯瑞比賽咬牙套成習慣動作 牙醫：對小孩是不良示範

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在場上打球時習慣咬牙套，不過有美國醫生指出，該行為不但會讓牙套的保護效果降低，對小孩來說還是不良示範。

運動場上的明星，有很多動作都會受到小孩的模仿，先前柯瑞就發明了「晚安」動作，在美國形成一股風潮，結果各種模仿動作出籠，曾有小孩子在打球時就直接睡在場上，就是模仿柯瑞，一度被詹姆斯(LeBron James)怪罪是柯瑞的問題。然而其實柯瑞最被人家詬病的動作，是場上習慣性咬牙套，只要場上中斷時間，他就會吐出牙套咬著或是拿在手上，果然就有美國牙醫跳出來，說這舉動真的很不衛生，給小孩帶來不良示範。

Lil man took the “Night. Night.” celly to a new level 😴🛌😂 @StephenCurry30 pic.twitter.com/caqjGeLsiW — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) July 15, 2022

時常能看到柯瑞在場上比賽時，會喜歡把牙套吐出來，他曾解釋過這麼做的原因是讓他減緩壓力，尤其是他在罰球時咀嚼能幫助他放鬆。

不過日前有牙醫表示，從醫學角度來看柯瑞反覆咀嚼牙套其實會造成不少問題，除了牙套的保護力會下降，把牙套吐出來再放回嘴巴的過程中會吃到很多細菌。

由於柯瑞又是公眾人物，牙醫師擔心，會有許多小孩想模仿他的舉動，但這會對他們造成傷害，「很多小孩在總冠軍賽看到柯瑞不斷在咬牙套，但牙套非常貴，父母花錢買給他們不是要他們這樣破壞牙套。」