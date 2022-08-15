NBA／回應球迷嗆聲「抱團」 杜蘭特：我現在是喬丹了嗎？

籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)向來喜歡在社群媒體跟球迷相互嗆聲，最近有球迷在推特上表示杜蘭特「抱團」行為有如當年喬丹(Michael Jordan)加盟活塞一樣，看到這樣的比喻，杜蘭特高興回覆，「謝謝你。」

喬丹生涯遇過最強大的對手之一就是90年代活塞的「壞孩子」軍團，喬丹領軍的公牛多次在季後賽敗給活塞，最終才在1991年東區決賽擊敗活塞，也拿下該年總冠軍，因此有網友比喻杜蘭特跳槽到勇士的行為就像是如果當時喬丹選擇加盟活塞。

該球迷在推特寫下，「不管你怎麼解釋，對於大多數球迷言，你去勇士就好比喬丹在1990年球季結束後轉戰活塞，你永遠都無法讓人們忘記這件事。」不料杜蘭特竟神回，「所以我是喬丹？這不是個糟糕的比喻。謝謝你。」