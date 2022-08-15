NBA／下季年度MVP落誰家？字母哥、唐西奇各有擁護者

前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）日前在節目中預測下季年度MVP將會由唐西奇（Luka Doncic）奪下，不過ESPN專家團押寶公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

近幾年一直都被視為年度MVP熱門人選的唐西奇，隨著上季率隊殺進西區冠軍賽後，新賽季被認為有機會更上層樓。近期巴恩斯就預測唐西奇會贏得下個賽季的MVP，他認為唐西奇在休賽期間的專注表現，大家都有目共睹，不管身體或精神層面上他都準備好了。

不過ESPN近日公布專家團預測MVP結果，安戴托昆波以總分43分名列第一，微微勝出聲浪很高的唐西奇和七六人球星安比德(Joel Embiid)，兩人總分皆為40分。

另外美媒《ClutchPoints》稍早撰文分析，認為湖人球星戴維斯（Anthony Davis）會是今年MVP得主，其他媒體則預測，約柯奇（Nikola Jokic）有望挑戰三連霸，以及才剛拿下生涯首座FMVP的柯瑞（Stephen Curry）也是強力競爭者之一。