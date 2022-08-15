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NBA／湖人靠他救？美媒點出3關鍵 大膽預測戴維斯為下季MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人新任總教練漢姆已表明下季會讓戴維斯（右）當主軸。 路透
湖人新任總教練漢姆已表明下季會讓戴維斯（右）當主軸。 路透

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）上季受傷勢影響僅出賽40場比賽，也導致湖人戰績不佳連附加賽都未能闖入，不過美媒《ClutchPoints》稍早撰文分析，點出戴維斯能拿下下季MVP的三個理由。

上個賽季戴維斯受傷勢所苦未能穩定出賽，最終只打了不到一半的賽季，40場比賽中他場均達到23.2分、9.9籃板、53.2%投籃命中率，而湖人在三星缺少一星下，連附加賽都沒打到就提前放暑假。不過美媒《ClutchPoints》大膽預測，戴維斯將會是下一季例行賽MVP，並提到三大關鍵。

首先戴維斯毫無疑問地是位攻守兼具的球員，以一名長人來說他的外線能力相當出色，防守上他一直都是湖人最後一道防線，或許還有望爭奪最佳防守球員。

另外，不論衛斯特布魯克（Russell Westbrook）下季是否依然留在湖人，湖人上季已經經歷了最大低潮，下季勢必會反彈。再加上戴維斯現在才29歲，若這兩年沒有更突出的表現，恐怕等到這份合約走完，很難再爭取到更好的報價。

最後，新上任的湖人總教練漢姆（Darvin Ham）已經表明下季球隊不會再像以往一樣，以詹姆斯（LeBron James）為核心，反倒是會讓戴維斯當主軸，或許他有機會改寫生涯28.1分的單季最高平均得分，甚至挑戰得分王。

Anthony Davis 湖人

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