NBA／灰熊耶誕大戰對決勇士 格林預約莫蘭特晚餐約會
NBA新球季10月開戰，傳出衛冕軍勇士隊開幕戰將出戰湖人隊，NBA資深記者史坦（Marc Stein）另透露，勇士耶誕大戰將碰莫蘭特（Ja Morant）領軍的灰熊隊，讓莫蘭特和勇士球星格林（Draymond Green）有更多「空中交流」話題。
莫蘭特和格林已經透過社群「交流」多時，6月勇士奪下近8季的第4做總冠軍時，莫蘭特也曾回應一條勇士和灰熊耶誕節應該在舊金山交手的推文，不過莫蘭特的建議是地點該在灰熊主場曼非斯。
現在第一手消息代表莫蘭特的耶誕願望成真，他立刻和格林喊話說「我們得償所望」；格林也回應說，莫蘭特發揮了影響力，還先預約到時的晚餐約會。
不過目前這場耶誕大戰的地點是舊金山，而非莫蘭特理想的曼菲斯。
史坦還指出，另場可能的耶誕大戰將是湖人隊出戰獨行俠隊，上演「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）的跨世代對決。
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