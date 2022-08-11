NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣拍賣 估計最高成交價約1.5億

美國媒體報導，美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）在1998年冠軍賽時所穿球衣將被拍賣，估計最高成交價可達500萬美元（約新台幣1億4962萬元）。

根據國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's），喬丹在1998年NBA總冠軍賽第一戰穿著的芝加哥公牛球衣將被拍賣，這件球衣是「喬丹職業生涯中最重要的物品之一」。

蘇富比主管瓦赫特（Brahm Wachter）在今天發布的新聞稿中指出：「1997-1998年球季可能最受喬丹迷歡迎的球季之一，因為喬丹當時達到他的能力巔峰，同時他知道這將是與公牛一起追求NBA總冠軍的最後機會。」

蘇富比表示，估計這件球衣的拍賣成交價將是300萬至500萬美元之間，這是喬丹球衣或紀念品中最高估價。