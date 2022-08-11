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NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣拍賣 估計最高成交價約1.5億
美國媒體報導，美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）在1998年冠軍賽時所穿球衣將被拍賣，估計最高成交價可達500萬美元（約新台幣1億4962萬元）。
根據國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's），喬丹在1998年NBA總冠軍賽第一戰穿著的芝加哥公牛球衣將被拍賣，這件球衣是「喬丹職業生涯中最重要的物品之一」。
蘇富比主管瓦赫特（Brahm Wachter）在今天發布的新聞稿中指出：「1997-1998年球季可能最受喬丹迷歡迎的球季之一，因為喬丹當時達到他的能力巔峰，同時他知道這將是與公牛一起追求NBA總冠軍的最後機會。」
蘇富比表示，估計這件球衣的拍賣成交價將是300萬至500萬美元之間，這是喬丹球衣或紀念品中最高估價。
Ahead of the 25th anniversary of the '97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey— Sotheby's (@Sothebys) 2022年8月10日
Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa
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