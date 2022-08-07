聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／「姊弟戀」被戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻
季中交易至籃網後，尚未上場的球星西蒙斯(Ben Simmons)，各界期待他背部開刀養傷後等待新一季正式回歸，不過，近日卻傳出傷心事，據英國「太陽報」報導，他與年長一歲的「姊弟戀」27歲超辣未婚妻賈瑪(Maya Jama)，傳出已經分手，這個婚不僅不結了，這位女主角還移情別戀。
西蒙斯女友來頭不小，還是著名電視節目主持人，身材姣好，不時在IG上展露她的身材，粉絲追縱人數高達240萬人，名氣一點也不輸西蒙斯；去年兩人在溫網一起亮相公開戀情，今年一月女方戴起了價值約80萬美元(2400萬台幣)婚戒，被認為是己經訂婚。然而，「太陽報」昨天報導指出，有消息來源指出，他們兩人上個月己經分手。
消息來源告訴「太陽報」，「她現在不會回紐約了，這對他們倆來說都是令人心碎的事，因為他們都曾對彼此相愛過，但他們都很年輕，都想專注於自己的事業。」
「太陽報」則指出，女方最近被拍到與英國黑人饒舌歌手「Stormzy」一起約會，手上並沒有戴婚戒。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言