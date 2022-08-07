快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「姊弟戀」被戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

聯合新聞網／ 綜合報導
籃球球星西蒙斯(左)分手辣妹未婚妻賈瑪。 法新社、賈瑪IG
籃球球星西蒙斯(左)分手辣妹未婚妻賈瑪。 法新社、賈瑪IG

季中交易至籃網後，尚未上場的球星西蒙斯(Ben Simmons)，各界期待他背部開刀養傷後等待新一季正式回歸，不過，近日卻傳出傷心事，據英國「太陽報」報導，他與年長一歲的「姊弟戀」27歲超辣未婚妻賈瑪(Maya Jama)，傳出已經分手，這個婚不僅不結了，這位女主角還移情別戀。

西蒙斯女友來頭不小，還是著名電視節目主持人，身材姣好，不時在IG上展露她的身材，粉絲追縱人數高達240萬人，名氣一點也不輸西蒙斯；去年兩人在溫網一起亮相公開戀情，今年一月女方戴起了價值約80萬美元(2400萬台幣)婚戒，被認為是己經訂婚。然而，「太陽報」昨天報導指出，有消息來源指出，他們兩人上個月己經分手。

消息來源告訴「太陽報」，「她現在不會回紐約了，這對他們倆來說都是令人心碎的事，因為他們都曾對彼此相愛過，但他們都很年輕，都想專注於自己的事業。」

「太陽報」則指出，女方最近被拍到與英國黑人饒舌歌手「Stormzy」一起約會，手上並沒有戴婚戒。

相關新聞

NBA／「姊弟戀」被戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

季中交易至籃網後，尚未上場的球星西蒙斯(Ben Simmons)，各界期待他背部開刀養傷後等待新一季正式回歸，不過，近日卻傳出傷心事，據英國「太陽報」報導，他與年長一歲的「姊弟戀」27歲超辣未婚妻賈瑪

NBA／秀父子3人合練照片 詹皇拿《七龍珠》當對比

布朗尼（Bronny）早早就展現籃球天賦，驕傲的詹姆斯（LeBron James）近幾年分享大兒子球技已成日常，他也時常現身布朗尼比賽。而最近2兒子布里斯（Bryce）不但長得比哥哥還高，且球場上潛力似乎有過之而無不及更讓父親喜悅不已。

NBA／魯尼成禁區定海神針 柯爾讚有助威斯曼傷癒回歸

魯尼（Kevon Looney）上季不但例行賽全勤，在長人往往被犧牲的季後賽更突顯價值，暑假也獲勇士續約。教頭柯爾（Steve Kerr）日前談到新賽季展望，就強調魯尼將維持先發，且有這定海神針在，有

NBA／柯瑞主動談被評球風單一 笑喊要拿訓練營小朋友開刀

有過短暫NBA資歷、但大多數生涯都效力歐籃，詹姆斯（Mike James）仍闖蕩出一定名號，不過最近一番爭議發言也使他一夕讓NBA球迷投予關注。詹姆斯最近上Podcast時，不但沒把柯瑞（Stephe

NBA／瘦身有成照片流傳網路 訓練師曝唐西奇暑假苦練

約柯奇（Nikola Jokic）昔日曾被質疑體態不佳，但2020年疫情時苦練後脫胎換骨，也換得了他接下來2季蟬聯MVP傲人成就。而歐洲媒體近期就報導，聲稱近期有幾張明顯瘦下來照片流出，唐西奇（Luka Doncic）也有望走上約柯奇路線。

NBA／感懷羅素金玉良言 歐尼爾懊惱沒買到其冠軍戒

88歲NBA傳奇球星羅素（Bill Russell）日前過世，歐尼爾（Shaquille O'Neal）就談到，自己過去從親身互動深深體會到前輩偉大，且還感嘆過去當羅素拍賣自己所有冠軍戒指時，自己動作太慢因此飲恨，至今還是很氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。