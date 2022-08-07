NBA／「姊弟戀」被戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

季中交易至籃網後，尚未上場的球星西蒙斯(Ben Simmons)，各界期待他背部開刀養傷後等待新一季正式回歸，不過，近日卻傳出傷心事，據英國「太陽報」報導，他與年長一歲的「姊弟戀」27歲超辣未婚妻賈瑪(Maya Jama)，傳出已經分手，這個婚不僅不結了，這位女主角還移情別戀。

西蒙斯女友來頭不小，還是著名電視節目主持人，身材姣好，不時在IG上展露她的身材，粉絲追縱人數高達240萬人，名氣一點也不輸西蒙斯；去年兩人在溫網一起亮相公開戀情，今年一月女方戴起了價值約80萬美元(2400萬台幣)婚戒，被認為是己經訂婚。然而，「太陽報」昨天報導指出，有消息來源指出，他們兩人上個月己經分手。

消息來源告訴「太陽報」，「她現在不會回紐約了，這對他們倆來說都是令人心碎的事，因為他們都曾對彼此相愛過，但他們都很年輕，都想專注於自己的事業。」

「太陽報」則指出，女方最近被拍到與英國黑人饒舌歌手「Stormzy」一起約會，手上並沒有戴婚戒。