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中職／有覺悟應是最後明星賽 詹智堯感謝助總的貼心

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
詹智堯在明星賽上場代跑。圖／富邦悍將隊提供
詹智堯在明星賽上場代跑。圖／富邦悍將隊提供

詹智堯以教練兼選手的身分入選明星隊，今天以第7局代跑完成出賽紀錄，心中已有覺悟這應該是選手生涯最後一次出戰明星賽，他透露上場當下因為音樂太大聲、球隊還在尋求逆轉，沒仔細去聽「詹智堯代跑」的廣播聲，他笑說：「如果有的話，搞不好會掉眼淚喔！」

詹智堯今天的出賽，全在明星隊總教練林威助的盤算內，詹智堯也有心理準備，「有先講好，誰上壘的話可能會換我。」他也感謝助總的貼心安排，「給我這個機會，讓我來這邊也是以球員兼教練。」

詹智堯選手時期曾於2009到2016年連續入選明星賽，對於明星賽一點都不陌生，被問到記不記得入選次數，先是回應：「大概9次吧！」隨後坦承是有看到新聞。

「剛好昨天勝偉MVP，有翻到2013年的照片。」詹智堯笑談當年回憶，覺得有點可惜，「我忘記要潑他水，上次直接潑到會長，如果這次又潑到會長，我可能...不好說。」

詹智堯自知今年應是在明星賽的最後出賽，例行賽千場出賽則是M3倒數中，他對此並無預期，「今年沒有完成，就明年再來。再看看啦！先以球隊戰績為主。」

明星賽 詹智堯 林威助

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