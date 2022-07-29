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NBA／和中國最美籃球主播合照 粉絲驚哈登體型「小了一號」

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登近期接受中國女主播訪問。 周玲安微博
哈登近期接受中國女主播訪問。 周玲安微博

才剛選擇降薪留在76人的球星哈登（James Harden），在休賽期間似乎瘦身有成，近期他接受有中國「最美籃球主播」之稱的周玲安訪問，明顯看出哈登身型大改變，兩人合照在網路瘋傳。

美媒報導，哈登休賽期間努力鍛鍊、減輕體重，不如以往一放暑假就放縱口腹之慾導致身材走樣，他希望讓外界看到他想替76人奪冠的決心，也確保他在下個賽季能處於最佳狀態。

哈登日前接受周玲安訪問時，能清楚察覺他的體型完全「小了一號」，周玲安也透露哈登其實早就開始展開訓練，「哈登今年休賽期間刻苦訓練，心無旁騖。一心要做最好的自己，直播前才剛結束訓練，哈登對我說，如果你全力以赴，一直堅持，無論哪個行業，你都是最棒的。」

曾在火箭拿下三屆得分王和MVP，哈登自轉戰籃網後，數據開始下滑，今年季後賽表現更是低迷，場均19.3分、命中5.5記投籃、罰球6.1次，都創下雷霆時期後的新低，導致76人也在東區準決賽遭熱火淘汰，外界也懷疑哈登表現每況愈下和身材走樣有關。

稍早76人宣布和哈登簽下兩年6800萬美元的合約，其中第2年為球員選項。為了協助76人騰出薪資空間補強，哈登今夏拒絕執行4740萬美元的球員選項，主動大幅降薪重新簽訂合約，哈登足足少拿了1500萬美元，如今他又展現驚人瘦身成果，讓76人球迷迫不及待下賽季開打。

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