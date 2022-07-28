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NBA／大聯盟開球出糗 柯瑞被笑輸太太
拿了NBA總冠軍賽MVP、主持了ESPY年度頒獎典禮，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）連高球功力都有口碑，但他的全能表現卻在棒球場踢鐵板，今天他和太太艾耶莎（Ayesha Curry）今天擔任運動家開球嘉賓，站在投手丘的柯瑞差點投出大暴投，被笑說艾耶莎的提前落地的投球還勝過於他。
柯瑞和艾耶莎今天一起站上投手丘，同樣穿上19號球衣的兩人幾乎同時間投出球，先出手的艾耶莎球雖先落地，但「彈道」算直，反觀柯瑞的出手，球雖有尾勁，但成一顆轉出本壘板的大曲球，若不是接捕者眼明手快將球收進手套，柯瑞的開球差點釀成大暴投。
柯瑞之後坐上轉播台解釋自己演出，他笑說所有朋友都取笑自己的開球會有多糟糕，而他站上投手丘時感覺到自己右側的能量，「但我不知道如何釋放，所以我就偏右了。我很開心他有接道，讓這看起來不至於太糟。」
柯瑞還承認，開球前應該多練習幾球，「但我在夏洛特長大過程一直有在玩棒球，一直到大概13歲。」
儘管柯瑞夫妻的開球不是完美演出，運動家今天以4：2擊敗太空人隊，完成3戰橫掃。
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