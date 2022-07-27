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PLG／不認同股東成立新聯盟 攻城獅發聲明回覆高景炎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

PLG高雄鋼鐵人隊今天宣布總經理職務，由日前剛離開新竹街口攻城獅隊的高景炎接任，不過在官宣的第一天高景炎就因為在記者會提及「在任職攻城獅期間，個人非常不認同有其他股東去成立新的聯盟」的言論槓上前東家，而攻城獅也在晚間作出聲明回擊。

針對稍早高雄鋼鐵人高景炎總經理於記者會的發言，新竹街口攻城獅球團以此篇聲明稿正式回覆：

一、高雄鋼鐵人高景炎總經理於記者會中提到：「在任職攻城獅期間，個人非常不認同有其他股東去成立新的聯盟。」以上言論係指攻城獅球團前股東張運智之個人行為，張運智於首季結束後即全面退出攻城獅球團經營，包含交割所有股權且不再參與任何球團相關事務。

二、攻城獅球團支持所有願意投入籃球運動的企業，也支持國內所有籃球聯盟，包含P. LEAGUE+、T1 LEAGUE與SBL超級籃球聯賽。攻城獅球團秉持能讓國內籃球員擁有更多發揮舞台的理念，期盼能持續推動籃球產業發展。

三、國內籃球市場於近幾年蓬勃發展，不僅是自由球員市場競爭激烈，業界相關工作人員職缺亦是。高景炎先生於第二季結束後向球團提出辭呈，經過董事會全力慰留後，仍無法達成共識，攻城獅球團樂見高景炎總經理能到高雄鋼鐵人球團一展長才。

攻城獅 自由球員 SBL

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