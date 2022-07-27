NBA／忠誠大於冠軍？史密斯談里拉德：你就在拓荒者腐爛吧

綽號「神經刀」的史密斯（JR Smith），日前在另一退役球星亞瑞納斯(Gilbert Arenas)的節目上，表態不認同里拉德（Damian Lillard）與拓荒者簽下史無前例的2年1.22億續約，因為合約結束時里拉德已37歲，要衝擊冠軍的可能微乎其微，更批評「你就在波特蘭腐爛吧」，又引起美媒熱烈討論。

據《Basketball Forever》統計，現役明星球員中，為同支球隊效力最久的前5名，里拉德沒意外順利上榜，即使外界不斷勸他出走，他仍強調願在拓荒者隊終老，就算無緣冠軍也能接受，近日更曾宣示「忠誠」大於一切，「聯盟缺少這種鬥志、性格、熱情和驕傲，這不僅是因為球衣背後的背號、名字，更是為了前面的隊名。」

不過史密斯完全不認同里拉德，他在節目上與亞瑞納斯討論冠軍與忠誠時說：「我愛里拉德，我尊重他的工作，但同時我也想告訴他，兄弟你真了不起，不過你就這樣爛在波特蘭吧」。其實史密斯主要是為里拉德抱屈，認為他他若無法衝擊冠軍將是浪費天賦。

史密斯這句話再度掀起里拉德是否該離開拓荒者的討論，對此《ClutchPoints》記者阿扎利（Tomer Azarly）卻不耐地表示：「這件事到底還要講多久，里拉德已經說過好幾次了，他要留在波特蘭、也確實續約了，用行動告訴大家他的想法，但我們居然還是在討論這件事。」