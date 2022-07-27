PLG／稱各隊都想要林書豪 高景炎透露將補進意想不到人選

PLG高雄鋼鐵人隊今天舉行記者會，宣布攻城獅隊前總經理高景炎出任總經理一職，未來將與總教練格魯諾維奇、籃球事務營運長鄭志龍聯手，協助鋼鐵人未來發展，他對近日傳出球隊爭取林書豪加盟一事表示，林書豪確實是各隊都想爭取的對象，不過沒辦法對於外界報告進度。

過去兩年協助攻城獅成為PLG人氣球隊的高景炎，在日前與前東家結束合作關係後，今天正式官宣成為鋼鐵人總經理，並指出希望將攻城獅的成功經驗帶到南台灣，幫助鋼鐵人爭取最高榮耀。

高景炎加入後也將與營運長鄭志龍、總教練格魯諾維奇各司其職，一同規劃球隊未來藍圖，談到鋼鐵人季後補進林郅為、林柏豪兩名長人，近日又傳出爭取林書豪加盟，高景炎則說：「他目前還不在我們能夠碰觸到的範圍內，但毫無疑問是各隊都想爭取的對象，只是每隊能提供的條件都不同，所以現在進度也沒辦法報告。」

而對於明天就將登場的選秀會，高景炎除了透露已經有鎖定人選外，也預告可能會在自由市場補進大家意想不到的人選，「在這方面我們完全相信鄭志龍，因為他評估和觀察球員的眼光不在話下，短時間內我們就會在市場上有所動作。」