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中職／梁家榮飛到外太空先休兵 被林立溫柔拭土電到
梁家榮前一場在場上翻了一圈後重摔，經過三天觀察後腰部仍有狀況，暫時退出戰線，他形容當下狀況很生動，「有點被車撞到的感覺」、「飛到外太空」，他笑說：「人生第一次覺得原來我可以滯空這麼久。」
樂天桃猿隊23日在洲際球場出戰中信兄弟隊，梁家榮第1局與隊友成晉追逐界外球，為了閃避而起飛重摔，左肩先著地，當下雖續留場上守備，最終仍在3局提前退場。
總教練曾豪駒表示，梁家榮肩膀沒有問題，但這兩天檢查後腰部有不舒服，先讓他休息幾天看看，今天確定不會上場。
梁家榮回想當下，「有點被車撞到的感覺，全身不對勁。」至今天腰的感覺還是不舒服，他也坦言心情有點失落。
他退場後就到場下看了影片，「那一瞬間真的有飛到外太空的感覺，落地時有昏厥，看影片發現我落地時眼神是放空的。」他說以自己個性，若沒問題一定會馬上起身，但當下狀態真的站不起來。
一開始繼續留在場上，梁家榮解釋：「當下覺得我可以試試看，既然願意相信我，我也想為球隊貢獻，不然那麼前面就換人，球隊也會損失一個人。」
梁家榮起身後，多位隊友靠在身邊關心他的狀況，林立更是流露溫柔眼神幫他擦掉臉上紅土，梁家榮看了影片也有注意到，開玩笑說：「如果不是他結婚了，我真的希望他可以考慮一下我。」
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