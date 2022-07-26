中職／披上龍隊99號球衣 林凱威2年5個月合約出爐

今年季中選秀第一筆簽約底定，味全龍隊今天宣布已與第一指名的旅外投手林凱威，簽下合約2年5個月合約、含激勵獎金，總值1470萬元，林凱威表示，很興奮能加入味全龍。

龍隊復出推手魏應充今天以大家長的身份，到天母球場參與林凱威加盟儀式，歡迎他加入球隊；總教練葉君璋也向全隊介紹這位新龍將，球團預計明天讓他投入二軍賽事，擔任主力後援投手。

領隊丁仲緯表示，選秀之後，與林凱威談約一直很順利，雙方很快達成共識，自今天起簽下2年5個月合約，今年的月薪為45萬元，明年起調為50萬元。

龍隊99號球衣原本由自主培訓選手李承風穿著，林凱威親自詢問李承風，李承風願意將背號讓出，林凱威感謝他的禮讓，將一起為球隊做出最大的貢，選擇這個背號則是象徵職業生涯長長久久。

林凱威表示，高中畢業就離開台灣，這次回台能加盟味全龍很興奮，有信心跟團隊一起進入季後賽。

魏應充除對龍將們上半季表現表示嘉許，也提到下半季的開始，對球隊是很好的提醒，表示各隊都在進步，我們也要思考如何更進一步，朝向年初立下的進入季後賽目標而努力；他也向全體龍將表示，球員安全不能打折，周日新竹球場的延賽，就是基於這個理由，跟葉總一起做的共同決定。