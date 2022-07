NBA／投資之神！詹皇100萬美元投資披薩店 報酬已翻50倍

湖人球星詹姆斯(LeBron James)不僅在球場上呼風喚雨,私下在商場上成就同樣有目共睹,他所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳,還讓詹姆斯賺進5000萬美元。

詹姆斯時常用精準的眼光經營場外事業,它在2012年曾以不到100萬美元金額資助「Blaze Pizza」,取得大約10%的股份,而這家美國連鎖比薩店擴張相當迅速,短短5年市值就已經達到2.5億美元,根據計算目前它的市值估計有將近5億美元,也就是詹姆斯的股份價值將至少有5000萬美元。

過去詹姆斯曾入股英超勁旅利物浦或者成為耳機廠商Beats股東,這些投資都替他帶回大量獲利,這次詹姆斯僅用不到100萬美元投資「Blaze Pizza」,目前投資報酬至少已經翻了50倍,詹姆斯還擁有19家「Blaze Pizza」的經營權,詹姆斯能成為全世界收入最高的運動員之一果真不是沒有原因。

LeBron James turned a million into $50M from his 2012 investment in Blaze Pizza which according to Forbes is the 'fastest-growing restaurant chain in USA' https://t.co/UROnOnfT3V