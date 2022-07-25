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NBA／投資之神！詹皇100萬美元投資披薩店 報酬已翻50倍

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。 歐新社資料照片
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。 歐新社資料照片

湖人球星詹姆斯（LeBron James）不僅在球場上呼風喚雨，私下在商場上成就同樣有目共睹，他所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。

詹姆斯時常用精準的眼光經營場外事業，它在2012年曾以不到100萬美元金額資助「Blaze Pizza」，取得大約10%的股份，而這家美國連鎖比薩店擴張相當迅速，短短5年市值就已經達到2.5億美元，根據計算目前它的市值估計有將近5億美元，也就是詹姆斯的股份價值將至少有5000萬美元。

過去詹姆斯曾入股英超勁旅利物浦或者成為耳機廠商Beats股東，這些投資都替他帶回大量獲利，這次詹姆斯僅用不到100萬美元投資「Blaze Pizza」，目前投資報酬至少已經翻了50倍，詹姆斯還擁有19家「Blaze Pizza」的經營權，詹姆斯能成為全世界收入最高的運動員之一果真不是沒有原因。

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