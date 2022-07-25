NBA／三分球毀了比賽？柯瑞不在乎改變趨勢

日前舉行ESPY頒獎典禮，勇士射手柯瑞（Stephen Curry）贏得最佳NBA球員、最佳破紀錄獎兩項大獎，典禮結束後柯瑞接受《洛杉磯雜誌》採訪，他表示不在乎外界批評他改變籃球趨勢，反而鼓勵年輕選手未來打破他締造的三分球紀錄。

柯瑞在本季例行賽正式以2974顆三分球，超越名人堂球星艾倫（Ray Allen）成為NBA歷史三分球王，不過他仍遭受不少外界的批評聲，認為他帶偏籃球風氣，讓比賽缺乏過去以往激烈的衝撞，反而間接鼓勵年輕選手改在外線做攻擊，對此柯瑞在接受《洛杉磯雜誌》採訪時也做出回應。

「當你改變了一項比賽的風格，或是破壞了它既有的模式時，總會有人讚賞你的表現，但也總有人會對此感到厭惡。我認為我只是拓展了人們的想像力，讓他們知道在球場上哪些事情是可能發生的，讓小朋友們了解哪些事情是可能辦得到的。不過這一切都需要靠努力來達成，要投入大量時間、全神貫注訓練，靠精力和耐力不斷促使自己進步，很困難，但做得到。」

柯瑞再補充，「我希望自己打球的方式能夠激勵年輕球員，讓他們堅持打出自己的風格，也希望未來某一天，有人能夠打破我的三分球紀錄。當這天到來時，我會去現場祝福他。」

值得一提的是，美國媒體今放上一張對照圖，分別是獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）和柯瑞在生涯前20場季後賽的三分進球數，而唐西奇共投進70顆三分球，竟然多過於柯瑞的68顆。