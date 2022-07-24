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中職／林哲瑄撲球「定桿」驚魂 感覺新竹外野跑起來很吃力
富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天在新竹球場第2戰意外挫傷，4局下撲接右外野飛球時，左肩重重撞擊地面，今天回到球場練球，身體狀況有恢復一些，不過何時復賽仍待觀察，他說：「昨天急診照過X光，明天會再透過MRI確認傷勢。」
林哲瑄表示，昨天當下反應「好像接得到球」，因此嘗試撲接，畢竟球隊狀況不理想，小細節很重要，一定要把握每一球。
新竹球場開打兩天後，因為場地問題喊停，今天仍有不少球迷到場，對於無法觀戰感到失望。
林哲瑄指出，內野區砂土有點鬆軟、外野區小石頭很多、草地有軟有硬，跑起來很吃力，昨天撲球後滑不動，出現「定桿」現象。
他說：「新竹球場外觀不錯，很特別，球迷也很熱情，這種感覺很棒，但內部需要加強。」
林哲瑄強調，聯盟在新竹比賽，球員沒有選擇的權利，希望球場能夠安全一點，球員都怕受傷。
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