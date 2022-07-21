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排球／走過運動傷害 華僑隊長登峰造極賽復出

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
華僑高中隊長李貝兒（中）迎接復出首戰。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供
華僑高中隊長李貝兒（中）迎接復出首戰。圖／登峰造極青年排球邀請賽提供

走過髕骨肌腱撕裂運動傷害，華僑高中隊長李貝兒今天在登峰造極青年排球邀請賽復出，球隊雖在5局大戰不敵內湖高中，但李貝兒仍開心回到球場，能再與隊友們並肩作戰。

李貝兒賽前就很期待能夠重返球場，她透露，在疫情跟傷病的影響之下，自己在訓練上的調整及備戰狀態都相當理想，信仰、家人及整個球隊都是她對抗傷痛的最強後盾，有這些後援才讓她能安心的學習與傷病共存。

今天雖沒能拿下5局大戰勝利，李貝兒認為團隊在備戰時的狀態很好，但是比賽的變數較多，沒辦法將平時所學完全發揮出來，但目前只是賽季初期，期待之後球隊能夠慢慢調整上軌道，為備戰聯賽做準備。

今天是登峰造極青年排球邀請賽第4天賽程，前體育署長林德福及中華文化教育暨體育交流促進會理事長李述藺特別擔任開球嘉賓，同時為球員們加油打氣。

本屆賽會的幕後推手、中華文化教育暨體育交流促進會李述藺，過去在擔任校長時總希望球隊每年成績都能名列前茅，但現在舉辦這些體育賽事，為的就是希望讓球員們能夠有更多表現的機會，幫助他們不只在學生時能有好的表現，在未來更能夠為國爭光。

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