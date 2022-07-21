NBA／勇士補強不忘留最後一席給伊古達拉 柯瑞喊話：再打一季

勇士近日接連補進32歲的大前鋒格林（JaMychal Green）和年輕後衛麥克朗（Mac McClung），美媒記者指出，除非陣中老將伊古達拉（Andre Iguodala）決定退休，否則勇士還是會將球隊最後一席留給他。

《FanNation》記者席格爾（Brett Siegel）指出，「簽下格林和麥克朗後，再假設勇士以標準合約簽下新秀羅林斯（Ryan Rollins）就已有14人名單。勇士的最後一席很可能留給伊古達拉，除非他退休。」

柯瑞（Stephen Curry）今天在「體壇奧斯卡」ESPY頒獎典禮擔任主持人，他也趁機向台下的伊古達拉喊話：「嘿，安德魯，我知道他們打電話給你了，我希望你能再打一季。」伊古達拉聞言也忍不住笑了出來。