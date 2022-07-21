NBA／勇士補強不忘留最後一席給伊古達拉 柯瑞喊話：再打一季
勇士近日接連補進32歲的大前鋒格林（JaMychal Green）和年輕後衛麥克朗（Mac McClung），美媒記者指出，除非陣中老將伊古達拉（Andre Iguodala）決定退休，否則勇士還是會將球隊最後一席留給他。
《FanNation》記者席格爾（Brett Siegel）指出，「簽下格林和麥克朗後，再假設勇士以標準合約簽下新秀羅林斯（Ryan Rollins）就已有14人名單。勇士的最後一席很可能留給伊古達拉，除非他退休。」
柯瑞（Stephen Curry）今天在「體壇奧斯卡」ESPY頒獎典禮擔任主持人，他也趁機向台下的伊古達拉喊話：「嘿，安德魯，我知道他們打電話給你了，我希望你能再打一季。」伊古達拉聞言也忍不住笑了出來。
Steph Curry— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) 2022年7月20日
Klay Thompson
Andrew Wiggins
Draymond Green
Kevon Looney
Jordan Poole
Donte DiVincenzo
JaMychal Green
James Wiseman
Jonathan Kuminga
Moses Moody
Mac McClung
Patrick Baldwin Jr.
Ryan Rollins*
Andre Iguodala*
Lester Quinones (Two-Way)
Can the Warriors run it back? https://t.co/PXnrGGnJ4Y
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